В Железногорске осы до смерти закусали электромонтера Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске произошел несчастный случай – электромонтер городского муниципального предприятия «Горэлектросеть» погиб на рабочем месте. Случилось это летом, государственная инспекция труда в Красноярском крае провела проверку и опубликовала результаты.

Бригада монтировала кабельную линию. Электромонтера подняли в люльке на высоту, чтобы он установил крюки на столбе освещения. Он задел металлическую крышку, которая прикрывала верх опоры, не подозревая, что там живет семейство ос. Насекомые накинулись на мужчину.

С земли товарищи заметили это, быстро спустили автолюльку вниз, вызвали скорую помощь. Но монтер уже потерял сознание и к приезду медиков через 20 минут скончался. Как потом установила судебно-медицинская экспертиза, причиной смерти пострадавшего явилась острая сердечно-дыхательная недостаточность, которая явилась следствием анафилактического шока, вызванного множественными укусами насекомых.

По окончании расследования работодателю предписано организовать выдачу работникам, которые рискуют попасть под укусы насекомых, средства защиты. Также предписано дополнить инструкцию по охране труда для рабочих, как вести себя в подобных ситуациях и как оказывать первую доврачебную помощь.