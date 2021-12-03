Жительница Красноярска отговорила незнакомца прыгать с балкона высотки. Стоп-кадр видео

Жительница Красноярска отговорила незнакомца прыгать с балкона высотки. Новостройки в Солнечном, жительница одной из квартир на самом верхнем этаже выглянула в окно и увидела напротив мужчину. Он стоял на общем балконе противоположного дома, возможно на 14-м или 16-м этаже, перебравшись через перила. На самом краю, держась руками за решетку.

У женщины не оставалось сомнения в том, что он собирался сделать. Поначалу даже хотела пойти к нему, но поняла, что это займет время, а тут на счету каждая секунда. И тогда она отчаянно стала уговаривать его перебраться назад и уйти. Видео опубликовали в паблике «Наш мкр. Солнечный».

- Мужчина, вернитесь назад, пожалуйста... Вы давно уже там, перелезьте, пожалуйста…Мужчина, вернитесь назад, пожалуйста, вы не решите этим ничего, вернитесь…Возвращайтесь обратно, не надо этого делать, пожалуйста… Это не стоит того…Мы вас с ребенком просим, - кричала женщина из своего окна.

Незнакомец ее услышал, перелез через перила на балкон, а затем вышел через дверь. Внизу его встретили сотрудники полиции, которых вызвали очевидцы. Он был аккуратно одет, трезвый. На вопрос, зачем он забрался на высоту, ответил, что спасал котенка.