В Норильске завели уголовное дело по антитеррористической статье Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске следователи завели уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, приехавшего в северный город из азиатской республики. Его подозревают в преступлении террористического характера – по статье «Склонение лица к осуществлению террористической деятельности, оправданию и пропаганде терроризма».

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, мужчина является приверженцем исповедования радикального ислама, одобряет идеологию запрещенной в России организации. В августе и сентября текущего года он отправлял своему знакомому по интернету тексты, фото и видео запрещенного содержания. В частности на видео были сцены расправы с теми, кто не разделяет радикальную идеологию. Присылая такой контент, подозреваемый предлагал мужчину распространять его дальше, по другим знакомым. Однако такая пропаганда закончилась для него задержанием и уголовным делом. Суда он будет ждать в следственном изоляторе.