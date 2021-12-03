Tele2 предложила клиентам выгоду в партнерстве с «Яндекс.Заправками»

Tele2 интегрировал в сервис «Яндекс.Заправки» инновационное предложение для абонентов. Оно поддерживает цифровой стиль жизни клиентов, делает повседневные задачи удобнее и позволяет экономить при оплате топлива. Пользователи Tele2 могут заправить автомобиль со скидкой на каждый литр. Сделать это можно более чем на 8 000 АЗС по всей России.

Совместный проект Tele2 и «Яндекса» направлен на улучшение качества жизни пользователей. Сервис «Яндекс.Заправки», позволяющий оплачивать топливо через приложение,–это инновационное технологическое решение для клиентов, которые ценят время и заботятся о своей безопасности в условиях пандемии. Tele2дополнила этот продуктвыгодным предложением для автомобилистов. Цифровой сервис удобен, бережет время и трансформирует жизнь людей, а клиентам Tele2 несет возможности экономии.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Tele2 как трендсеттер отрасли предлагает своим клиентам инновационные продукты – мы всегда рядом с нашими пользователями и предугадываем их желания, в том числе за пределами мобильной связи. Предложения в коллаборации с партнерами охватывают самые разные сферы – от развлечений и шопинга до рутинных задач. В этот раз вместе с нашим партнером "Яндекс" мы предлагаем клиентам Tele2 дополнительную выгоду от использования комфортного и безопасного сервиса».