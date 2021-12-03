Через Красноярск хотят проложить дорогу из Европы в Китай Фото: Мария ЛЕНЦ

Через Красноярск хотят проложить дорогу из Европы в Китай. Судя по схеме, это будет своего рода автомобильный вариант «Транссиба», он начнется в Санкт-Петербурге, затем пройдет через Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск – до Улан-Удэ. Из столицы Бурятии один путь пойдет через Монголию в Пекин, другой в Харбин. А называться эта дорога будет Северный евразийский коридор. Таким образом, усилится роль Красноярска как крупного транспортного узла Сибири. Сейчас здесь есть международный авиахаб, железная дорога и выход на северный морской путь по Енисею.

Такие планы озвучил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин на Втором Евразийском конгрессе, рассказывая о приоритетах развития транспортных коридоров для России в рамках реализации Транспортной стратегии до 2035 года. На реализацию этой программы понадобится около 7 триллионов рублей. Для финансирования проекта будут привлекать инвесторов, в частности Евразийский банк развития и китайские кредитные организации.