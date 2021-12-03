Красноярский Музыкальный театр проводит городской конкурс детских рисунков «Заколдованный город»

Фото: Музыкальный театр

По следам премьеры семейного мюзикла «Заколдованный город» Егора Шашина и Евгения Муравьева Красноярский Музыкальный театр проводит конкурс детский рисунков. Юным красноярцам в возрасте от 6 до 14 лет предлагают изобразить своё видение сказочного мира.

Конкурс проходит в несколько этапов:

Подведение итогов конкурса состоится в двух возрастных группах – от 6 до 9 лет и от 10 до 14 лет. Жюри обратит внимание на содержательность и соответствие рисунка теме конкурса, самостоятельность и творческий подход ребят при выполнении задания, оригинальность раскрытия темы, художественный уровень и эстетическое оформление работ.

В каждой возрастной категории определят победителя и двух призеров. Им вручат грамоты и призы. О дате и времени проведения церемонии награждения будет объявлено дополнительно. Остальные участники будут отмечены электронными благодарственными письмами.

С 20 декабря 2021 по 10 января 2022 года на сайте театра и страницах в социальных сетях будет организована онлайн-выставка работ участников и победителей конкурса.

Подробная информация и технические требования к заявкам представлены в Положении о конкурсе на сайте театра в разделе «Проекты». Справки по телефону: 218-16-97 или по электронной почте konkurs_muztk@bk.ru.