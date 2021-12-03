В Красноярске зимой будут работать больше 200 ледовых площадок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске этой зимой будут работать более 200 ледовых площадок. Погода для подготовки пока не очень соответствует, но работа все равно идет. Как рассказали в пресс-службе администрации города, 92 площадки находится в ведении муниципального учреждения «Центр спортивных клубов», 37 катка при школах – главного управления образования, более 40 площадок во дворахбудут работать при ТСЖ и управляющих компаниях.

В этом году первой в Красноярске открылась ледовая площадка городского проекта «Зима на Стрелке» на площади Мира. Кроме того, заливают лед и на Татышеве, там все будет готово после 15 декабря. Вскоре ледовые катки откроются в фанпарке «Бобровый лог» и на острове Отдыха.

Многие крытые площадки в этом году работать не будут из-за сложной эпидемиологической обстановки. Закрытыми для массовых катаний по-прежнему остаются «Арена Север», «Кристалл Арена», стадион «Енисей» и «Платинум Арена Красноярск». На катках спортивных комплексов пока проходят исключительно тренировки спортивных групп.

Тем не менее, катки есть и в шаговой доступности в каждом районе. Специалисты «Центра спортивных клубов» залили во дворах 92 хоккейных коробки. На 34 объектах города будут работать 43 инструктора.