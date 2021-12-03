В Красноярском крае за сутки зафиксировано 774 новых случаев COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14:00 часов 3 декабря 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 154 858 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 774 случая заболевания. Для сравнения 2 декабря этот показатель составил 736 заболевших. Таким образом, антирекорд пандемии в рекорде снова побит.

Наибольшее количество заболевших приходится на Красноярск – 176, в Канске – 69, в Иланском районе – 39, Нижнеингашском – 32, В Норильске – 32, в Абанском районе – 27. Небольшую паузу взял Минусинск, там всего 8 новых случаев.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 386 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 169 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 403. Проведено тестов на коронавирус всего 4 340 792, из них за последние сутки 16 401.

По информации краевого минздрава выздоровели за сутки 725 человек, всего 138 361. Не удается снизить уровень смертности - за минувшие сутки скончались 36 пациентов с ковидом, всего 7 595.