Красноярские хирурги удалили с лица мужчины огромную опухоль. Фото: БСМП

Специалисты Красноярской больницы скорой медицинской помощи ударили огромную опухоль у мужчины, с которой он жил 10 лет. Мучился, испытывал неудобство, страх, но почему-то не спешил к врачам. Опухоль хоть и оказалась так называемой доброкачественной, тем не менее несла опасность пациенту, поскольку липома прилегала к кровеносным магистральным сосудам: ярёмной вене и сонной артерии. После операции мужчина чувствует себя хорошо.

В год в БСМП при поддержке нацпроекта «Здравоохранение» проходит более 200 операций по удалению объемных опухолевидных образований челюстно-лицевой области и шеи. Нередки случаи, когда эти образования достигают по-настоящему гигантских размеров и прорастают в крупные магистральные сосуды (сонная артерия, яремная вена), либо локализуются рядом с ветвями лицевого нерва. Во всех случаях требуется оперативное лечение. Для удаления таких объемных новообразований в составе операционной бригады совместно с челюстно-лицевыми хирургами работают сосудистые хирурги, рентгенхирурги. Только за ноябрь челюстно-лицевые хирурги БСМП провели 26 таких операций.