Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края возглавила Ирина Брежнева. Фото: правительство края

Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края возглавила Ирина Брежнева. Соответствующее распоряжение о назначении подписал губернатор Александр Усс. К обязанностям руководителя ведомства Ирина Брежнева приступила с сегодняшнего дня, 3 декабря 2021 года.

В пресс-службе правительства края сообщили, что Ирина Брежнева в течение последних шести лет работала заместителем руководителя агентства печати и массовых коммуникаций, до этого времени два года занимала должность заместителя начальника управления информационной политики губернатора края.

Ирина Владимировна имеет юридическое образование, почти 9 лет служила в управлении министерства юстиции региона, после работала помощником депутата Законодательного Собрания края.