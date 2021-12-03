ВТБ отразил более 1 млн мошеннических атак

ВТБ с начала года защитил от хищения свыше 14 млрд рублей клиентских средств и отразил более 1 млн атак злоумышленников. Это существенно больше, чем в прошлом году. В ноябре ВТБ зафиксировал четырехкратный рост числа обращений клиентов, которые сообщили в контакт-центр банка о звонках злоумышленников. Отмечены новые способы обмана аудитории с применением роботизированного обзвона. Злоумышленники сообщали клиентам о якобы смене номера телефона или об оформлении кредита в банке.

Банк исследовал обращения пользователей ВТБ Онлайн по поводу атак на их счета. Наибольшее число попыток злоумышленников в расчете на одного пользователя мобильного приложения зафиксировано в Московской, Ленинградской и Магаданской областях. В топ регионов, где мошенники ведут себя наиболее активно, вошли республики Адыгея и Бурятия.

В банке подчеркивают, что технологии борьбы с мошенниками постоянно совершенствуются, число отраженных атак растет. Внедрены технологии анализа звонков с помощью искусственного интеллекта и верификация по голосу. Сегодня пользователи банковского приложения могут в режиме онлайн временно заблокировать свою кредитную карту, если опасаются несанкционированных списаний, а скоро появится возможность заблокировать доступ в личный кабинет.

Растет и финансовая грамотность населения: клиенты все чаще самостоятельно распознают уловки мошенников и передают их номера в чат-бот ВТБ Онлайн для блокировки.