Проект красноярского музея «Мемориал Победы» стал лидером конкурса среди городов трудовой доблести

Фото: Музей Победы

В Общественной палате Российской Федерации подвели итоги Всероссийского конкурса образовательных, туристических и культурных проектов городов, носящих почетное звание «Город трудовой доблести». Одним из победителей стал музей «Мемориал Победы», презентовавший электронную версию календаря «Красноярск. Во имя Победы. 1941-1945».

Конкурс направлен на поддержку городов трудовой доблести и развитие методик, направленных на работу с личными историями горожан о тыловом подвиге членов их семей. Проект красноярского музея стал лучшим в номинации «Технологии будущего». Для его реализации на сайте «Мемориала Победы» был создан специализированный раздел «Календарь». Каждая страница раздела – день календаря, в котором отмечены эвакуация предприятий, разворачивание госпиталей, открытие кинотеатров, проведение лекций и конференций с 1941 по 1945 год. Онлайн-календарь содержит в себе более 1200 событий из повседневной жизни красноярцев военного времени.

Календарь Победы. Фото: Музей Победы

Стоит отметить, что проект «Электронный онлайн-календарь «Красноярск. Во имя Победы. 1941-1945» является продолжением масштабной работы по созданию календаря событий города Красноярска военных лет, изданного в ноябре 2019 года. Печатная версия вызвала большой интерес у горожан, поэтому в период пандемии было принято решение создать ресурс, доступный большему числу красноярцев.

Ознакомиться с календарем и узнать события, происходившие в красноярском тылу, можно по ссылке https://memorial24.ru/kalendar