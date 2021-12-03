Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 4:57

Проект красноярского музея «Мемориал Победы» стал лидером конкурса среди городов трудовой доблести

Музей представил электронный календарь, где отмечены более 1200 событий из жизни красноярцев военного времени
Полина КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Музей Победы

Фото: Музей Победы

В Общественной палате Российской Федерации подвели итоги Всероссийского конкурса образовательных, туристических и культурных проектов городов, носящих почетное звание «Город трудовой доблести». Одним из победителей стал музей «Мемориал Победы», презентовавший электронную версию календаря «Красноярск. Во имя Победы. 1941-1945».

Конкурс направлен на поддержку городов трудовой доблести и развитие методик, направленных на работу с личными историями горожан о тыловом подвиге членов их семей. Проект красноярского музея стал лучшим в номинации «Технологии будущего». Для его реализации на сайте «Мемориала Победы» был создан специализированный раздел «Календарь». Каждая страница раздела – день календаря, в котором отмечены эвакуация предприятий, разворачивание госпиталей, открытие кинотеатров, проведение лекций и конференций с 1941 по 1945 год. Онлайн-календарь содержит в себе более 1200 событий из повседневной жизни красноярцев военного времени.

Календарь Победы. Фото: Музей Победы

Календарь Победы. Фото: Музей Победы

Стоит отметить, что проект «Электронный онлайн-календарь «Красноярск. Во имя Победы. 1941-1945» является продолжением масштабной работы по созданию календаря событий города Красноярска военных лет, изданного в ноябре 2019 года. Печатная версия вызвала большой интерес у горожан, поэтому в период пандемии было принято решение создать ресурс, доступный большему числу красноярцев.

Ознакомиться с календарем и узнать события, происходившие в красноярском тылу, можно по ссылке https://memorial24.ru/kalendar