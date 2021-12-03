В Туве произошло землетрясение силой 5,5 баллов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве вновь произошло землетрясение. Приборы зафиксировали подземные толчки утром 3 декабря, около 06:30 по местному времени, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находится Бай-Тайгинском кожууне (районе), примерно в 75 километрах к юго-западу от города Ак-Довурак (348 километров от столицы республики Кызыла). Интенсивность подземных толчков составила в эпицентре 5,5 баллов по шкале MSK-64. Магнитуда – 4,4. О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Добавим, что Тува расположена в гористой сейсмически активной местности и землетрясения там происходят довольно часто.