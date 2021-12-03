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Общество3 декабря 2021 3:56

В красноярском ресторане нашли кишечную палочку в салате

Владелец заплатил штраф в 36 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярском ресторане нашли кишечную палочку в салате

В красноярском ресторане нашли кишечную палочку в салате

Фото: Мария ЛЕНЦ

В популярном красноярском ресторане «Максимилианс» в блюде нашли кишечную палочку. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. Там рассказали, что к ним обратился посетитель ресторана с жалобой, после которой в заведение нагрянула внеплановая проверка.

- В ходе лабораторных исследований по микробиологическим показателям в салате обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что создает угрозу возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Помимо этого были установлены и другие нарушения: например, отсутствие маркировки на разделочном инвентаре. Уборка помещений с применением дезинфицирующих средств проводилась нерегулярно, сотрудники кухни нерегулярно проходили профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Не полностью проведены профилактические мероприятия по дератизации. Кроме того, обнаружены повреждения внутренней отделки помещения.

После проверки владелец ресторана недостатки устранил. Но от штрафов его это не избавило, ему пришлось заплатить в общей сумме 36 тысяч рублей.