В красноярском ресторане нашли кишечную палочку в салате Фото: Мария ЛЕНЦ

В популярном красноярском ресторане «Максимилианс» в блюде нашли кишечную палочку. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в региональном управлении Роспотребнадзора. Там рассказали, что к ним обратился посетитель ресторана с жалобой, после которой в заведение нагрянула внеплановая проверка.

- В ходе лабораторных исследований по микробиологическим показателям в салате обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что создает угрозу возникновения массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Помимо этого были установлены и другие нарушения: например, отсутствие маркировки на разделочном инвентаре. Уборка помещений с применением дезинфицирующих средств проводилась нерегулярно, сотрудники кухни нерегулярно проходили профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Не полностью проведены профилактические мероприятия по дератизации. Кроме того, обнаружены повреждения внутренней отделки помещения.

После проверки владелец ресторана недостатки устранил. Но от штрафов его это не избавило, ему пришлось заплатить в общей сумме 36 тысяч рублей.