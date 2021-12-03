В Красноярском крае могут ввести QR-коды на общественном транспорте Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае могут ввести QR-коды на общественном транспорте. Об этом губернатор Александр Усс рассказал в своем интервью телеканалу «Енисей». По словам главы региона ограничения сейчас минимальные. В большинство магазинов можно попасть без сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании. В частности, в продуктовые магазины, в аптеки. Маски – да, обязательны, но QR-коды там пока не спрашивают.

Что касается и общественного транспорта, по нему у красноярцев большие вопросы. В часы пик – утром и вечером – в салоны забивается такое количество пассажиров, что ни о какой социальной дистанции не может идти и речи.

В целом, отметил губернатор, большинство горожан не против вакцинации и введения системы QR-кодов. Ее применение уже становится обычной практикой. Что касается общественного транспорта, в нескольких регионах такие ограничения уже ввели.

Также Усс заметил, что в ближайшие месяцы возможно введение системы кодов в общественном транспорте. Такие ограничения ввели уже в нескольких регионах России.