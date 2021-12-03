В Красноярске умер один из самых богатых людей края Виктор Коротченко

В Красноярске умер ачинский миллионер Виктор Коротченко. Фото: "Одноклассники"

В Красноярске скончался один из самых богатых предпринимателей города Ачинска – Виктор Коротченко. Об этом сообщают несколько ачинских информагентств со ссылкой на родственников бизнесмена. По неподтвержденным пока данным он две недели проходил лечение в краевой больнице, причем вместе с супругой, возможно от коронавируса. К сожалению, победить болезнь ему не удалось.

Виктор Коротченко возглавлял такие компании, как ООО «Причулымье» и ООО «Сервис» - торговал в основном топливом. Владел сотней автозаправочных станций по всему краю. Были у него и другие направления бизнеса. Также он был спонсором школы тайского бокса в Ачинске. Виктору Коротченко был 61 год. Прощание состоится 4 декабря.