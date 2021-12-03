Красноярск станет хозяином Кубка азиатских чемпионов по регби-7 Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице Объединенных арабских эмиратов Дубае состоялась презентация Красноярска в качестве города, который летом 2022 года примет Кубок азиатских чемпионов по регби-7. В мероприятии приняли участие делегации из 35 азиатских стран, в том числе, ОАЭ, Китая, Японии, Гонконга, Казахстана.

Делегаты из России представили Красноярск в качестве центра российского регби, упомянув, что в городе есть сразу две регбийные команды – «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». Также представителям федераций азиатских стран рассказали о спортивной инфраструктуре Красноярска, находящейся на высоком уровне. В результате все делегации единогласно поддержали идею проведения турнира именно в нашем городе.

В министерстве спорта Красноярского края рассказали, что матчи Кубка азиатских чемпионов пройдут 13-14 августа 2022 года на Центральном стадионе Красноярска. В турнире примут участие 12 команд, из которых две будут представлять Россию (сборная Красноярского края с лучшими игроками «Енисея-СТМ» и «Красного Яра», а также будущий чемпион России).

В минспорте напомнили, что в середине ноября столицу края посетил президент Федерации регби азиатского континента Каис Аль-Дхалаи, чтобы оценить подготовку к историческому событию. И назвал Красноярск идеальным городом для проведения такого турнира.