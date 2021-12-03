В Красноярске суд отказался отменить обязательную вакцинацию Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский юрист Сергей Напольских на своей странице в «Инстаграме» рассказал о том, что подал иск в суд Центрального района с требованием отменить обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Точнее юрист выступил против того, чтобы работодатели обязывали своих сотрудников делать это.

Сам истец комментирует, что выступает не против самой вакцинации (наоборот, он считает, что прививка поможет победить пандемию). Ему не нравится алгоритм ее проведения. Претензии адресованы Роспотребнадзору. Также юрист признался, что ожидал такого решения суда и планирует подавать апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Напомним, что речь идет о таких сферах, где сотрудникам приходится контактировать с другими людьми. Например, педагогам, работникам магазинов и др. Чтобы избежать вакцинации, некоторые противники прививок покупают поддельные сертификаты, но обман обнаруживается, когда они попадают в ковидные госпитали.