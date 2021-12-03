Житель Железногорска «инвестировал» 105 тысяч в овцевода-мошенника Фото: Мария ЛЕНЦ

Трагикомичная история случилась с 22-летним жителем Железногорска. Молодой человек захотел получить пассивный доход, но оказался жертвой мошенника. Теперь ждет, когда же полиция найдет его, чтобы попытаться вернуть свои вложения.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в конце августа прошлого года молодой человек нашел на сайте бесплатных объявлений предложения об инвестициях в готовый бизнес. Якобы фермер занимался выращиванием овец эдильбаевской породы в Волгоградской области и предлагал желающим сделать выгодные инвестиции.

У железногорца были накопления, он позвонил по телефону «фермера», обсудили сделку и сошлись на том, что молодой человек переводит 105 тысяч, предприниматель покупает на них овец и через 10 месяцев возвращает уже 159 тысяч рублей. Заключили онлайн-договор, потерпевший перевел деньги и стал терпеливо ждать прибыли. Кстати, периодически он и мошенник переписывались в мессенджере, даже поздравляли друг друга с праздниками. Но когда настал час расчетов, овцевода и след простыл. Поняв, что его обманули, потерпевший написал заявление в полицию.

Удалось установить, что к преступлению может быть причастен 23-летний житель города Камышина Волгоградской области. В ходе служебной командировки сотрудники железногорской полиции нашли подтверждение своей версии. Выяснилось, что на подозреваемого на родине уже заведено несколько аналогичных уголовных дел за мошенничество.