В Красноярске на стройке погиб рабочий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на стройке погиб рабочий, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. Ведомство начало проверку в связи с трагедией на стройплощадке. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все произошло на проспекте Машиностроителей в Ленинском районе, где компания «Красстройсервис» возводит новую многоэтажку.

Предварительно установлено, что 30 ноября 2021 года около 14 часов с пятого этажа строящегося дома ЖК «Новые Черемушки» упал мужчина 1990 года рождения. Он был госпитализирован в КГБУЗ «Краевая клиническая больница», где от полученных травм скончался. В ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение законодательства об охране труда на строительной площадке, обеспечение техники безопасности при производстве работ, - прокомментировали в прокуратуре.