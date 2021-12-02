Красноярцев предупреждают о порывах ветра до 18 метров в секунду Фото: Мария ЛЕНЦ

3 декабря в Красноярске ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

По данным синоптиков, в пятницу в Красноярске ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. При этом температура воздуха останется высокой – до +3-5 градусов.

Однако вместе с теплом придется и ветер силой около 15-18 метров в секунду. Особенно сильные порывы возможны утром. Также синоптики предупреждают о гололедице.