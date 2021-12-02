В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 736 человек, умерли 34 Фото: Мария ЛЕНЦ

2 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 736 человек, умерли - 34. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 154 084 человека.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 711 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 137 636 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 34 человека. Общей сложности от болезни скончались 7 559 пациента.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 55 620 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 4 239 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 231. Проведено тестов на коронавирус всего 4 324 391, из них за последние сутки 17 315, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.