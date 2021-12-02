Состав новогодних детских подарков в Красноярске: карамель запрещена, а кондитерка с алкоголем – «не рекомендуется»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В преддверии Нового года и всевозможных утренников, красноярский Роспотребнадзор выпустил памятку о безопасном содержимом праздничных подарков для детей. В своем телеграмм-канале ведомство опубликовало ролик-напоминалку и список «запрещенки».

Под строгим запретом карамельки, леденцы (ими можно легко подавиться – прим.ред.), игрушки из стекла и без упаковки. Тут все понятно. Далее Роспотребнадзор приводит список того, что, - ключевое слово, - не рекомендуется класть в детские подарки (но если хочется, то можно).

Из примечательного: в разделе «не рекомендуются», кроме фруктов, указаны «кондитерские изделия, содержащие алкоголь». Конечно, вряд ли кто-то на полном серьезе включит в состав детских подарков конфеты с алкоголем. Но тогда возникает второй вопрос – а почему, собственно говоря, не в «запрещенке»?

А вот следующая рекомендация будет действительно полезна: Роспотребнадзор напоминает взрослым проверять сроки годности конфет и шоколада. Об этом довольно часто забывают, когда происходит массовая закупка сладостей.