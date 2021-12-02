Видео падения матери задушенной девочки в Красноярске 1 декабря 2021 года опубликовали в соцсетях. Фото: стопкадр из видео t.me/kraschp

Видео падения матери задушенной девочки в Красноярске 1 декабря 2021 года появилось в соцсетях. Краевой СК сообщает, что трагедия произошла на улице Борисова в Октябрьском районе.

Следователи сообщают, что 1 декабря 2021 года тела женщины и 5-летней девочки были обнаружены в красноярском Студгородке. Женщина упала с 10-го этажа, девочка же была задушена. Заведено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Сейчас следователи рассматривают несколько версий случившегося. Назначен ряд экспертиз. Свою проверку организовала и красноярская прокуратура – в отношении органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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В Красноярске на Борисова нашли тело убитой 5-летней девочки, а возле подъезда обнаружили погибшую маму малышки, упавшую с высоты. Как сообщает Следственный Комитет, заведено уголовное дело по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». (подробнее)