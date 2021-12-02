Социальные и благотворительные проекты СУЭК признаны одними из лучших в России

Компания СУЭК подтвердила высший уровень социальной ответственности, став лидером престижного российского рейтинга. Накануне, 1 декабря, были подведены итоги конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности». СУЭК Андрея Мельниченко вошла в категорию рейтинга А – лучшая практика благотворительной деятельности и социальных инвестиций. Лидерами рейтинга также стали другие крупнейшие компании страны, в том числе Евраз, Объединенная металлургическая компания, Ростелеком, Северсталь, Металлоинвест, Газпром нефть, СИБУР, АФК «Система», РусГидро. Также в рейтинг вошла еще одна компания Андрея Мельниченко – ЕвроХим. В составе рейтинга она в категории В+ – передовая практика.

При поддержке Совета Федерации исследование компаний проводят Форум доноров, АНО «Национальные приоритеты», EY в России и ИД «КоммерсантЪ». Проект состоит из двух частей: исследования корпоративной благотворительности и социальных инвестиций, результатом которого является рейтинг, методология которого разработана EY в России, и конкурс социальных программ. В этом году в проекте приняли участие 66 компаний, 44 из них вошли в рейтинг.

Помимо признания лидерства в рейтинге, СУЭК победила в нескольких ключевых номинациях конкурса. Компания безоговорочно одержала победу в номинации «Лучшая программа, способствующая реализации Целей Устойчивого Развития ООН по обеспечению здоровья, здорового образа жизни и благополучия человека в интересах устойчивого развития» (партнер номинации – ООН в России). СУЭК награждена за комплекс программ, направленных на реализацию ЦУР ООН по поддержанию здоровья, здорового образа жизни, обеспечению качественной медицинской и профилактической помощью сотрудников предприятий СУЭК, членов их семей, жителей регионов, в которых расположены предприятия компании, а также поддержку медучреждений этих регионов и повышение квалификации их работников, в том числе в условиях пандемии.

Также компания заняла призовое место в номинации Министерства науки и высшего образования РФ за лучшую программу в сфере поддержки науки и образования – «Навигатор для абитуриентов». Инновационный профориентационный портал помогает школьникам подобрать для поступления ВУЗ или СПО и направление дальнейшего образования на основе индивидуальных критериев, возможностей и пожеланий. Портал также дает возможность протестировать способности в соответствии с выбранной специальностью и проверить, готов ли будущий студент на ней учиться, убедиться в правильности выбранного пути за счет рейтингов учебных заведений и отзывов студентов и многое другое.

Особо был также отмечен за сохранение уникальной экосистемы для будущих поколений проект СУЭК по созданию самого крупного в Кузбассе природного ботанического заказника «Кокуйское болото». На территории свыше 2 000 гектаров произрастает огромное количество редких и исчезающих видов растений, которые не встречаются больше нигде в Сибири. Благодаря реализации этого проекта все разнообразие растительных сообществ и красота российской природы будут сохранены для будущих поколений.

Победа в самом престижном социальном конкурсе – добрая традиция для СУЭК. В предыдущие годы СУЭК неизменно побеждает в основных номинациях и входит в число победителей рейтинга, например, в 2020 году компания, помимо верхних позиций рейтинга, завоевала сразу три награды конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» в номинациях, партнерами которых выступали РСПП, Агентство стратегических инициатив и Фонд «Сколково».