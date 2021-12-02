В Красноярске на площади имени Свердлова установили 15-метровую ёлку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловском районе Красноярска установили 15-метровую ёлку на площади. Как сообщают в администрации, там же развернется и ледовый каток, а новогоднее дерево будут сопровождать фигуры Деда Мороза и снегурочки.

Для развлечения горожан будут смонтированы 3 фотозоны и для самых маленьких две горки.

Как отмечает руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев, главную ёлку установили на площади имени Свердлова по просьбам жителей города, но другие микроучастки района забыты не будут.

Так в сквере Паниковка будет установлена ледовая 6-метровая ёлка, две горки для ребятишек разных возрастов и фотозона. Она представляет собой сани, запряженные медведем, на которых едут Дед Мороз и Снегурочка. В сквере Универсиады и на территории Центра технического проектирования (микрорайон Водники) также будут наряжены новогодние красавицы, около которых появятся горки для ребятишек.