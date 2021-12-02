В Красноярске 3 декабря открывается каток «Центральный» на острове Отдыха после долгого перерыва

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске открывается каток «Центральный» на острове Отдыха после длительного перерыва. Как сообщают в пресс-службе министерства спорта, ледовая площадка будет находиться на том же месте, с правой стороны от Центрального стадиона.

Первыми опробуют новый лед в этом сезоне студенты Красноярского колледжа олимпийского резерва. 3 декабря в 15.00 на льду для студентов будут организованы подвижные игры, спортивные эстафеты и мастер-классы по фигурному катанию.

В 16.00 каток готов встретить жителей и гостей города. Цены на входные билеты остались прежними. 50 рублей - вход для детей до 14 лет, 100 рублей - для взрослых. Детям до 7 лет вход свободный. На катке имеются раздевалки, прокат и заточка коньков. Все желающие могут воспользоваться специальными тренажёрами для обучения катанию на коньках.