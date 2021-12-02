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Происшествия2 декабря 2021 5:41

В Красноярске СК завел уголовное дело по факту убийства 5-летней девочке и гибели её матери

Расследование проводится по статье «Убийство двух лиц»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске Следственный Комитет завел уголовное дело по факту убийства 5-летней девочки от удушения и гибели её матери от падения с высоты 10 этажа. Как сообщает ведомство, расследование проводится по статье «убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Что же именно произошло 1 декабря в той самой квартире с мамой и 5-летней девочкой пока остается неизвестным. Следователи отрабатывают несколько возможных версий преступления. Сейчас допрашиваются родственники и знакомые семьи, назначен ряд судебных экспертиз.

В прокуратуре заявили, что их сотрудники также проверят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.