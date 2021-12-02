В Красноярском крае помощник охотника незаконно убил медведя, чтобы продать его шкуру

Шкура убитого медведя Фото: МВД

В Курагинском районе Красноярского края сотрудники полиции задержали мужчину, незаконно добывшего медведя ради наживы. Как сообщает МВД, помощник охотника убил хищника, чтобы содрать с него шкуру и кому-нибудь продать.

37-летний мужчина не имел разрешение на охоту, был разнорабочим у одного из местных охотников, жил на его участке. В один из дней, когда охотника не было дома, он решил воспользоваться этим и пошел добывать медведя. Застрелив хищника, он его освежевал, мясо оставил в тайге, а шкуру забрал с собой, чтобы продать кому-нибудь из любителей таких «сувениров».

Во время оперативных мероприятий сотрудников полиции заинтересовала шкура косолапого, висящая на стене. Стали выяснять, откуда она тут взялась, и вышли на разнорабочего.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Разнорабочему, добывшему медведя, грозит до 2 лет лишения свободы.