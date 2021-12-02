В минсельхозе Красноярского края опровергли запрет на домашний забой скота

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В Министерстве сельского хозяйства Красноярского края опровергли запрет на домашний забой скота. Как отметил первый заместитель министра Александр Походин на встрече с журналистами, такие ограничения были введены, но не для всех, поэтому и произошла подмена понятий.

Чиновник сообщил, что те, кто держит личное подсобное хозяйство, также сможет возить излишки продуктов на рынки без посещения боен. Такие ограничения коснулись только перекупщиков, скупающих мясо на личных подсобных хозяйствах, обходящих систему «Меркурий», и при продаже выдающих товар за ими произведенный.