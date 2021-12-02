В центре Норильска из-за высокой скорости перевернулась иномарка, водитель погиб

Фото: ГИБДД

В центре Норильска произошло смертельное ДТП: в ночь на 2 декабря иномарка с двумя пассажирами на высокой скорости наехала на разделительный газон и опрокинулась на проезжую часть. Как сообщают в МВД, водитель погиб на месте, еще два пассажира серьезно пострадали.

Авария случилась на улице Орджоникидзе, 10. По предварительным данным, водитель «Тойоты Секвоя» ехал на высокой скорости и наехал на разделительный газон с левой стороны по ходу движения. Машина опрокинулась на проезжую часть. 36-летний автолюбитель получил множество травм не совместимых с жизнью, а его пассажиры - 27-летняя женщина и 28-летний мужчина – серьезно пострадали и были доставлены в больницу.

Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, проводится доследственная проверка.