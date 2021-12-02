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Политика2 декабря 2021 2:54

Красноярский министр спорта Павел Ростовцев стал советником губернатора

Временно исполняющим обязанности министра спорта края назначен Роман Сотников
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Павел Ростовцев

Павел Ростовцев

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае произошли кадровые перестановки – министр спорта Павел Ростовцев назначен на должность советника губернатора. Как сообщает пресс-служба правительства региона, временно исполнять обязанности министра спорта будет Роман Сотников.

На новой должности Павел Ростовцев будет работать сразу с несколькими министерствами региона – спорта, социальной политики, строительства и образования. Как отмечают в правительстве, это позволит чиновнику детально прорабатывать задачи по развитию спорта в регионе.

Ростовцев подчеркивает, что на сегодняшний день в Красноярском крае есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьезным вопросам, связанным с развитием спорта.