Красноярский министр спорта Павел Ростовцев стал советником губернатора

Павел Ростовцев Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае произошли кадровые перестановки – министр спорта Павел Ростовцев назначен на должность советника губернатора. Как сообщает пресс-служба правительства региона, временно исполнять обязанности министра спорта будет Роман Сотников.

На новой должности Павел Ростовцев будет работать сразу с несколькими министерствами региона – спорта, социальной политики, строительства и образования. Как отмечают в правительстве, это позволит чиновнику детально прорабатывать задачи по развитию спорта в регионе.

Ростовцев подчеркивает, что на сегодняшний день в Красноярском крае есть потребность в человеке, который будет взаимодействовать с министерствами и ведомствами по серьезным вопросам, связанным с развитием спорта.