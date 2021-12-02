В Красноярском крае за продажу никотина ребенку продавец заплатит 20 000 рублей штрафа

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В Красноярском крае, село Ермаковское сотрудник магазина «Табачок» продал никотиновую жидкость для электронных парогенераторов несовершеннолетнему покупателю. Как сообщает Роспотребнадзор, теперь он должен заплатить 20 000 рублей штрафа.

После того, как работник табачной лавки продал ребенку никотин, на него завели административное дело по статье «Продажа несовершеннолетнему никотинсодержащей продукции». Суд постановил назначить виновнику штраф в размере 20 000 рублей. Постановление вступило в законную силу.