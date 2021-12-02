В Норильске загорелся детский сад с круглосуточным пребыванием

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске вечером 1 декабря загорелся детский сад с круглосуточным пребыванием – к счастью, никто не пострадал. Как сообщают в МЧС, к моменту прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 8 человек: 5 детей и 3 взрослых.

Сообщение о том, что в детском саду загорелась кровля, поступило на пульт дежурного в 21:39. Когда пожарные прибыли, то огонь захватил площадь около 20 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар специалисты смогли в 22:22.

Уже известно предварительная причина возгорания. Как отмечают в МЧС, в детском саду были нарушены правила безопасности во время пользования электроприборами. Сейчас помещение образовательного учреждения пригодно к эксплуатации.

В ликвидации пожара участвовали 49 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России 16 человек и 6 единиц техники.