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Общество2 декабря 2021 1:55

С 2022 года в Красноярском крае будут оформлять только электронные больничные

О том, как будет организован процесс выплаты электронных больничных и пособий красноярцам расскажут на круглом столе
Источник:kp.ru
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Сергей Москвин, управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Сергей Москвин, управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

Фото: Мария ЛЕНЦ

2 декабря в 9.00 Красноярское региональное отделение Фонда социального страхования РФ и «Комсомольская правда» в Красноярске проводят круглый стол на тему «Преимущества перехода с 1 января 2022 года на электронные больничные. Новые цифровые сервисы ФСС».

Участники круглого стола:

Сергей Москвин, управляющий Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;

Олег Щербо, заместитель управляющего Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;

Тамара Фукс, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам регионального отделения Фонда социального страхования РФ;

Юлия Фурасева, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Участники круглого стола расскажут обо всех нюансах и особенностях выплаты электронных больничных, пособий в связи с материнством с 1 января 2022 года. А также о том, что такое проактивные выплаты по больничным и пособиям, об «Электронном родовом сертификате», «Социальном навигаторе» и других цифровых сервисах Фонда социального страхования.

На главной странице сайта krsk.kp.ru пройдет онлайн-трансляция. Начало в 9.00.

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