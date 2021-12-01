В Красноярске открыли самую большую многоуровневую парковку в Сибири.Фото: инстаграм Сергея Еремина

В Красноярске открыли самую большую многоуровневую парковку за Уралом и одну из самых крупных в России – как по габаритам, так и по количеству мест. Находится она напротив бизнес-центра «Баланс» на улице Маерчака. Часть машиномест отдали арендаторам и собственникам помещений бизнес-центра. Но в целом воспользоваться им могут все, кто захочет оставить здесь свой автомобиль и посетить, например, медицинский центр, университет или минстрой. На этом пятачке на Маерчака сразу несколько деловых и образовательных объектов. Такса за пользование паркингом составит от 10 до 30 рублей в час.

Застройщик, компания «Арбан» возвел 9-уровневое здание за 100 дней. Оно рассчитано на 807 автомобилей, его площадь – почти 25 тысяч квадратных метров.

- Для города это значимый проект. Сосредоточение в одном месте крупного бизнес-центра и университета приводило к нехватке парковочных мест. Надеюсь, теперь брошенные вдоль дороги и мешающие проезду автомобили уйдут в прошлое, - написал в своем «Инстаграме» глава города Сергей Еремин. – Параллельно мы продолжаем заниматься комплексным развитием улицы Маерчака в этом квартале – от проспекта Свободного до улицы Республики. На будущий год откапиталим проезжую часть и тротуары, реконструируем ливневку. Формируем и парковый каркас улицы: обустроили сквер в районе домов №8 и №31. При помощи инвестора сносим ветхие дома, что в перспективе построить современное уютное жилье.