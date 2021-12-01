Житель города Шарыпово возмутился туалетом для чиновников за 650 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

«Деликатное дело» возмутило жителя города Шарыпово, а вместе с ним и местный депутатский корпус. Точнее затраты на решение этого дела. Ремонт туалета в здании городской администрации влетает в копеечку бюджету: на сайте госзукупок есть документ с указанной там цифрой – 650 тысяч рублей.

По словам местного журналиста Дениса Волкова острой необходимости в этом не было. И хоть чиновники уверяют, что в стоимость включены не только новые унитазы и белоснежный кафель под потолок, но и замена в целом канализационной системы, затраты все равно выглядят непомерными. Для контраста журналист показал другой туалет – общественный и бесплатный, который находится неподалеку, рядом с учреждением культуры. Старая неприглядная и мрачная постройка, к ней близко подойти неприятно, не говоря о том, чтобы воспользоваться по назначению. А в самом ДК, между прочим, вовсе нет уборной для зрителей.

В администрации Шарыпово «Проспекту Мира» ответили, что видео, снятое в туалете администрации, неверно подано. Мол, администрация города находится в одном из самых старых зданий в городе. Так что 650 тысяч рублей – это острая необходимость. А что касается ДК – да, уборная нужна, но здание тоже такое старое, что технически нет возможности обустроить общественный туалет внутри. Для артистов и персонала как-то сделали, и все. В 2019 году решить этот вопрос стоило 3 миллиона рублей, а таких денег в бюджете города якобы нет.