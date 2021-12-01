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Общество1 декабря 2021 9:39

Установка пожарных извещателей в Красноярском крае может стать обязательной

Законопроект подходит к согласованию
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярцев планируют обязать ставить противопожарные извещатели

Красноярцев планируют обязать ставить противопожарные извещатели

Фото: ИВАНОВА Диана

Красноярцев планируют обязать устанавливать в своих жилищах пожарные извещатели. Об этом в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал замначальника управления по надзорной деятельности и профилактической работе ГУ МЧС России по краю Александр Антонов.

- Сейчас подходит к согласованию законопроект, согласно которому будет установлено обязательное требование об оснащении всех жилых помещений пожарными извещателями, - пояснил представитель МЧС.

По его словам, это необходимо для профилактики техногенных пожаров в Красноярском крае. Всего в 2021 году извещатели помогли спасти 94 человека, в том числе 46 детей.