ВТБ: российские банки впервые выдали 5 трлн рублей ипотеки

По оценке ВТБ, российские заемщики за 11 месяцев этого года оформили 5,1 трлн рублей ипотеки – это исторический рекорд, который на треть превышает результат за аналогичный период 2020 г. В декабре объем продаж на рынке может составить еще 500 млрд рублей – несмотря на произошедший рост ключевой ставки и реакцию крупнейших игроков.

Накануне президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин провел рабочую встречу с Президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой сообщил о результатах работы банка на ипотечном рынке за 11 месяцев.

«Что касается работы с населением, то наш кредитный портфель вырос на 18,4 процента, преимущественно за счёт ипотеки – это главный сегодня продукт, который востребован, даже несмотря на то, что сейчас тенденция к повышению ставок пошла. Мы за 11 месяцев впервые выдали триллион рублей ипотеки, что позволило улучшить жилищные условия где-то 300 тысячам семей», – заявил Андрей Костин.

«Нынешний год на рынке ипотеки России – исторический. Еще до декабря объем продаж впервые превысил знаковую отметку в 5 трлн рублей. Заемщики ВТБ были одними из самых активных: мы выдали каждый пятый кредит на рынке, а общий объем наших сделок впервые превысил триллион рублей, – заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!».