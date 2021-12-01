Один популярный вид продуктов может вырасти в цене перед Новым годом в Красноярске

Фото: Мария ЛЕНЦ

О повышении цен в торговых сетях перед новым годом на радио «Комсомольская правда» в Красноярске на 107, 1 fm рассказал эксперт в области розничного рынка Дмитрий Полуянов. Жители Красноярска часто заранее задумываются о покупке продуктов для праздничного стола. Какого баланса придерживаются магазины между повышением цен и акциями-скидками?

- В конце года стоимость товаров не будет сильно отличаться от текущей, так как основные условия контрактов к декабрю уже давно сформированы и изменениям не подлежат. Да и все, что могло подорожать, уже подорожало. Торговые сети заранее предупреждают поставщиков и производителей, что в декабре не будут повышать стоимость товаров. Незначительно могут подняться цены на фрукты и овощи, по причине повышенного спроса. А большое количество акций на продукцию направлено на привлечение покупателей, ведь зарабатывают торговые сети на количестве пришедших людей. Покупатель придет туда, где будет видеть бОльшую выгоду.

Выгодные акции уже действуют сейчас и будут перед новым годом. Но так как не все товары можно купить заранее, представители торговых сетей формируют предновогодние каталоги. Текущий каталог товаров, который действует сейчас, закончится примерно в середине декабря. Дальше появится новый каталог. Также с востребованными товарами по акции.