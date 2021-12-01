В Красноярске полным ходом идет возведение городских новогодних елок Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске уже началась подготовка к предстоящим новогодним праздникам. Почти во всех районах города рабочие монтируют новогодние ели. По традиции по одной районной, а также в крупных парках и скверах. И общегородская – на острове Татышев, где будут проходить все главные мероприятия (надеемся, в этом году коронавирусные ограничения не помешают проведению праздника).

Глава Красноярска Сергей Еремин на своей странице в «Инстаграме» рассказал, что каждый год в городе происходит какая-нибудь премьера. В этот раз она состоится в озеро-парке «Октябрьский». Здесь в середине декабря специалисты Красгорпарка впервые установят елочку. И что особо греет душу градоначальника – идея появления новогодней ели в этом парке прозвучала от учеников гимназии №10 во время встречи в рамках проекта «За партой с мэром».

Добавим, что озеро-парк «Октябрьский» ранее был известен как скандальный пляж на Мясокомбинате, несколько лет мэрия заключала договор с арендаторами, которые обещались привести в порядок и пляж, и рощу. Но все заканчивалось установкой шлагбаума и взиманием платы с жителей окрестных домов за то, чтобы позагорать на песке. Наконец, мэрия решила благоустроить территорию без всяких арендаторов.