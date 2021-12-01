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Общество1 декабря 2021 4:52

В Красноярском крае беременные с COVID-19 тяжело переносят заболевание

Региональный минздрав взял будущих мам на особый контроль
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае беременные с COVID-19 тяжело переносят заболевание

В Красноярском крае беременные с COVID-19 тяжело переносят заболевание

Фото: Мария ЛЕНЦ

Беременные женщины, которым не повезло заразиться новой коронавирусной инфекцией, тяжело переносят заболевание. Не все, но большинство, сообщает министерство здравоохранение Красноярского края. Такие будущие мамы берутся на особый контроль специалистов.

Медики вынуждены признать, что за 9 месяцев этого года от коронавирусной инфекции было пролечено больше беременных женщин, чем за весь 2020 год. 57 процентам от всех заболевших медицинскую помощь оказывали в условиях стационара, у 58 процентов из них наблюдалось тяжелое течение болезни. На этом фоне развивались клинические акушерские состояния, потребовавшие проведение интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких.

Заместитель министра здравоохранения края Марина Бичурина отметила:

- В данной ситуации единственный выход вакцинация. Вакцинация беременных разрешена. В лидерах на данный период Ирбейский район, Шарыпово, Норильск, Красноярск (Центральный и Советский районы), Назарово. Но, к сожалению, темпы вакцинации все-таки остаются низкие. Необходимо наладить взаимодействие взрослой поликлинической сети и женских консультаций. Я прошу руководителей территориальных поликлиник создать необходимые условия для вакцинации беременных женщин.