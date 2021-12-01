В Богучанском районе введена в эксплуатацию железнодорожная станция Пихтовая

Приемочная комиссия Федерального агентства железнодорожного транспорта, представители Богучанского алюминиевого завода и глава Богучанского района подписали акт о готовности к постоянной эксплуатации железнодорожных путей общего пользования на станции Пихтовая.

Для БоАЗа станция является примыкающей к путям общего пользования и нужна для доставки сырья, строительных материалов, а также для отправки товарного алюминия потребителю.

"Всего в эксплуатацию ввели три железнодорожных пути общего пользования протяженностью 6,5 км, к которым примыкает подъездной путь Богучанского алюминиевого завода, - пояснил председатель приемочной комиссии, начальник отдела инфраструктуры и перевозок Сибирского Управления Федерального агентства железнодорожного транспорта Евгений Ишимов. - Это очень значимое событие. Одно время была эпоха демонтажа, консервации железнодорожных путей. А сейчас идет эпоха строительства новых!"

В режиме временной эксплуатации станция находилась последние два года. Строительство новой ветки велось с 2012.