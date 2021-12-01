В Красноярском крае фермеры не смогут забивать скот дома – это грозит повышением цен на мясо Фото: Мария ЛЕНЦ

Фермеры Красноярского края не смогут забивать скот на частных подворьях, чтобы затем реализовывать мясо. Новые правила вступили в силу с 1 декабря во всей стране. Соответствующие уведомления рассылает по регионам Россельхознадзор. Согласно новому регламенту теперь животных, предназначенных на мясо, можно забивать только на специализированных убойных пунктах, которые есть, например, в крупных сельских хозяйствах или на мясокомбинатах. Только так частные фермеры смогут получить официальное разрешение от ветеринарных служб, позволяющее реализовывать им мясную продукцию на рынках.

Второй вариант – организовать собственный убойный цех, соответствующий всем ветеринарным требованиям. Но, как говорят фермеры, это влетит в такую копейку, что придется установить цены на мясо, делающие его «золотым». Да и не потянут они собственный убойный цех – ни самостоятельно, ни вскладчину с соседями. Многие ведь выращивают на своем подворье всего одну-две головы.

В ответ на новый регламент фермеры грозятся повышением цен на мясо. Причем прибавка будет существенной, до ста рублей на один килограмм – нужно ведь будет отбивать затраты на услуги убойного цеха. А в некоторых районах нет таких цехов, и если придется везти за сотни километров одну голову, это тоже большие расходы.

В целом ситуация не совсем понятная, говорят частные животноводы, требует пояснений. С одной стороны, наверху пекутся о санитарной безопасности продукции, которую мы потребляем. С другой стороны, ставят местных мелких фермеров в невыгодные условия. В министерстве сельского хозяйства Красноярского края намерены провести совещание по этой теме. Иначе... иначе край может столкнуться с дефицитом мяса от местного производителя. Или подпольной торговлей.