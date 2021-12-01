В Красноярске задержали 15-летнего водителя, едва не задавившего полицейского. Стоп-кадр видео

В Красноярске полицейские нашли и задержали водителя, который едва не задавил сотрудника ГИБДД, когда удирал от погони. Выяснилось, что нарушитель – несовершеннолетний, ему всего 15 лет. В таком возрасте водительских прав еще нет и быть не может, так что отвечать за малолетнего лихача придется его родителям.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, произошел автодорожный инцидент в Октябрьском районе 29 ноября. При патрулировании улиц наряд ДПС заметил старенький ВАЗ-2106 и решил остановить для проверки документов. Однако водитель попытался скрыться и едва не сбил сотрудника дорожной полиции. А когда началась погоня, он попросту бросил автомобиль и скрылся. Но его нашли и вместе с родителем доставили в отдел полиции.

Там молодой человек рассказал, что машину приобрел на свои деньги, тайком от родителей. Поехал вместе с друзьями кататься вечером, думал, что в такое время никто не обратит на него внимание. Но не учел, что экипаж ДПС может оказаться в любом месте в любое время. И когда вдруг увидел полицейского, испугался, попытался скрыться. Ему грозит наказание за то, что подверг опасности госавтоинспектора. 15 лет – это уже достаточный возраст для уголовного преследования. А родителей оштрафуют за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.