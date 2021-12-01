В Красноярском крае по вине пьяной женщины-водителя в аварии погиб ее отец. Фото: ГИБДД

Автомобильная авария в Красноярском крае унесла жизнь 64-летнего мужчины. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГИБДД, произошло это накануне 30 ноября, около полудня на втором километре автодороги «Енисей- Чулым» Новоселовского района.

Автомобиль «КИА РИО» съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате от полученных травм на месте ДТП скончался 64-летний мужчина. В автомобиле находилось еще три пассажира, двое из которых госпитализированы в новоселовскую больницу, водитель и еще один пассажир не пострадали.

Как установили сотрудники дорожной полиции, за рулем находилась 42-летняя женщина-водитель, которая оказалась в состоянии алкогольного опьянения. Прибор показал 0,41 мг/л. Погибший – ее отец. Установлено, что водитель проигнорировала пассивные средства защиты и при движении использовала заглушку ремня безопасности. Были ли пристегнуты пассажиры, неизвестно – это предстоит выяснить. Полиция проводит расследование.