Кафе и рестораны в Красноярском крае могут работать без ограничений по времени с 1 декабря

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В Красноярском крае ослабляют коронавирусные ограничения в отношении заведений общепита – с 1 декабря кафе и рестораны будут работать без ограничений по времени, но пускать туда будут по QR-кодам. Как сообщает правительство региона, такое решение принял Губернатор края Александр Усс.

«После введения системы предъявления QR-кодов, в том числе в общепите, было решено отменить все ограничения времени работы заведений. Массовая вакцинация населения помогает нам постепенно отказываться от ранее принятых мер. Надеюсь, что параллельно с увеличением числа жителей, поставивших прививку, будет уменьшаться и количество ограничений», – отметил Александр Усс.

Напомним, ранее в крае были установлены превентивные ограничения – все заведения общепита работали с 7:00 до 23:00.

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