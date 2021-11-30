Житель Хакасии пытался разжалобить сотрудников ГИБДД враньем о смерти родственника, чтобы избежать наказания

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Хакасии пытался разжалобить сотрудников ГИБДД выдуманной историей о смерти близкого родственника, чтобы избежать наказания за вождение в нетрезвом виде. Об это сообщает портал 19rus.info.

О пьяном водителе на ВАЗ-2115 сообщил полицейским неравнодушный житель региона. Он рассказал, что нетрезвый автолюбитель ездит по деревням Кирово и Талкин Ключ. Сотрудники ГИБДД быстро отыскали автомобиль, подходящий по ориентировке. За рулем находился житель деревни Кирово.

Он попытался объяснить свое состояние тем, что у него недавно умер близкий родственник, пытаясь вызвать сочувствие госавтоинспекторов, рассказывал в подробностях о горе, постигшем его семью. Аргумент показался полицейским не слишком убедительным, позднее оказалось, что мужчина данную историю выдумал.

Оказалось, что 46-летний мужчина не имеет прав и никогда не обучался в автошколе. Пройти освидетельствование на алкоголь он отказался. В отношении мужчины был составлен административный материал. Решением суда гражданину назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.