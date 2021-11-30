Сотрудники Красноярского «Ростелекома» подарили детям коробку игрушек за храбрость

«Ростелеком» поддержал акцию «Коробка храбрости», организованную волонтерским движением DaDobro и приуроченную ко Всемирному дню ребенка. Сотрудники компании ежегодно принимают участие в благотворительном мероприятии, в этот раз игрушки были собраны для детей, находящихся на стационарном лечении в клинической больнице № 1 города Красноярска.

Большую коробку, которую заранее разместили в офисе филиала, за считанные дни наполнили конструкторами, куклами, машинками, пазлами, настольными играми, цветными карандашами и раскрасками. Затем ее передали в медучреждение для маленьких пациентов. В награду за храбрость и терпение, которые приходится проявлять во время лечебных процедур, они смогут получить подарок.

«Нам хотелось хоть как-то помочь детям и создать для них позитивную атмосферу в больнице. Только представьте, как будет рад ребенок, если после неприятной или болезненной процедуры ему вручат любую понравившуюся игрушку, которая лежит в нашей коробке. Думаю, такой сюрприз поможет им легче переносить неприятные ощущения от лечения и быстрее выздоравливать», — рассказал Сергей Шоль, заместитель директора — технический директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Красноярский «Ростелеком» регулярно участвует в благотворительных и волонтерских проектах. Многие из них инициированы самой компанией и ее сотрудниками. Среди наиболее ярких в этом году — проект «Сказки народов Сибири», в рамках которого детей знакомили с историями и легендами коренных сибирских народов и акция «Бабушкин платочек», приуроченная ко Дню Победы.