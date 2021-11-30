Только Молоко - и ничего лишнего!

На полках Красноярских магазинах этой осенью в широком ассортименте появилась молочная продукция одного из старейших заводов юга нашего края - ОАО Молоко под торговой маркой «Сибиржинка».

Всегда Свежее - Только Настоящее

Многолетнее уважение и доброе отношение покупателей продукция завоевала по нескольким причинам:

Завод более 50 лет выпускает молочные продукты и работает исключительно на отборном и высококачественном сырье от фермерских хозяйств и кооперативов в Минусинском районе.

Завод имеет жесткую политику в отношении собственной продукции, которую коротко формулирует как «Всегда Свежее - Только Настоящее» молоко и молочные продукты.

Система контроля качества работает, как часы и имеет 5 производственных этапов контроля.

Свежесть молочных продуктов - главная задача производителя. У завода, как хорошие швейцарские часы, выстроена система логистики - продукт прямо с линии оперативно доставляется на полки.

Интересные и Общеизвестные факты

Один из ТОП продуктов производителя - сливочное масло! Это масло - чемпион различных конкурсов и частый гость в холодильнике у «знающих» покупателей.

Творог производителя «Традиция» в новой упаковке - упакован в специальную защитную атмосферу, которая сохраняет свежесть натурального продукта до 20 суток без использования консервантов.

На заводе есть сотрудник, которого между собой коллеги в шутку называют «наш молочный сомелье»! Ежедневной проверкой органолептических свойств выпускаемых партий занимается целая команда технологов, а один из ее членов - это профессиональный дегустатор, который прошел специальное обучение.

Вся продукция проходит добровольную сертификацию и имеет знак качества «Одобрено Енисейский стандарт».

МЕСТА ПРОДАЖ

Торговые сети: «Командор», «Красный яр», «Аллея», «Пятерочка».

Специализированные торговые сети: «Лавка»

ПОДРОБНО О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Сайт: oao-moloko.ru

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