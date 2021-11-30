Только Молоко - и ничего лишнего!

На полках Красноярских магазинах этой осенью в широком ассортименте появилась молочная продукция одного из старейших заводов юга нашего края - ОАО Молоко под торговой маркой «Сибиржинка».
Многолетнее уважение и доброе отношение покупателей продукция завоевала по нескольким причинам:
Завод более 50 лет выпускает молочные продукты и работает исключительно на отборном и высококачественном сырье от фермерских хозяйств и кооперативов в Минусинском районе.
Завод имеет жесткую политику в отношении собственной продукции, которую коротко формулирует как «Всегда Свежее - Только Настоящее» молоко и молочные продукты.
Система контроля качества работает, как часы и имеет 5 производственных этапов контроля.
Свежесть молочных продуктов - главная задача производителя. У завода, как хорошие швейцарские часы, выстроена система логистики - продукт прямо с линии оперативно доставляется на полки.
Один из ТОП продуктов производителя - сливочное масло! Это масло - чемпион различных конкурсов и частый гость в холодильнике у «знающих» покупателей.
Творог производителя «Традиция» в новой упаковке - упакован в специальную защитную атмосферу, которая сохраняет свежесть натурального продукта до 20 суток без использования консервантов.
На заводе есть сотрудник, которого между собой коллеги в шутку называют «наш молочный сомелье»! Ежедневной проверкой органолептических свойств выпускаемых партий занимается целая команда технологов, а один из ее членов - это профессиональный дегустатор, который прошел специальное обучение.
Вся продукция проходит добровольную сертификацию и имеет знак качества «Одобрено Енисейский стандарт».
Торговые сети: «Командор», «Красный яр», «Аллея», «Пятерочка».
Специализированные торговые сети: «Лавка»
Сайт: oao-moloko.ru
Инстаграм: @sibirginka